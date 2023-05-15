Владимир Зеленский не видит смысла говорить с Путиным.

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путин не имеют смысла, поскольку он "неадекватный" человек и снова нападет на Украину, если не потерпит поражения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"С кем говорить? Он ничего не хочет. Для него это шутки. Теперь, когда он видит, что стал слабее, Россия ищет что-то, чтобы успокоить все государства, чтобы не вводили санкции и нам не помогали. Он может сделать какой-то дипломатический шаг, но после этого он, поверьте мне, через год придет нашествием убивать нас снова. С ним все понятно. Он неадекватный человек", - сказал Зеленский в интервью итальянским СМИ во время визита в Рим.

По его словам, с 2019 года он искал переговоров с Путиным, чтобы завершить войну на Донбассе, но российский президент "не мог никак найти формат, в котором нам встретиться". Теперь же Зеленский не видит смысла говорить с Путиным.

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"Посмотрите, я вам приведу пример из моей жизни. В 2019 году я стал президентом, было очень много разной критики, люди не хотели говорить с Путиным, а я сказал, что буду, что попробую - наладить диалог. Это не политика, мне это не давало никаких плюсов, я просто хотел закончить войну! Мы долго решали, никак не могли найти формат, в котором мы можем встретиться. Мы делали все, я делал все - у нас был диалог по телефону, у нас была встреча в формате Нормандии, мы обменяли людей, 120 первых людей, я был очень рад, мы договорились не стрелять. Потом они начали провокации - кого-то поранили, одного убили, я ему звонил и говорил - там снайперы, понимаете, с оккупированной территории по всей границы снайперы. Это было живое сафари, они на нас тренировались. Я пытался найти диалог, но после этого никакого диалога не было. Я звонил всем странам, Израиль, США, Германия, Франция, Великобритания - я хотел просто по телефону поговорить. Я говорил, что может быть серьезная угроза, эскалация. С кем говорить? Они ничего не хотят", - сказал он.

Слова Зеленского о Путине - детали

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина избалованной "принцессой", с которой невозможно ни о чем разговаривать.