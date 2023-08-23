Президент Украины отметил, что пока главной его победы "еще нет".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России сделал достаточно ошибок. Глава государства уточнил, что пока не может назвать ни свою главную ошибку за полтора года войны, ни свою главную победу.

На брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы Зеленский подчеркнул, что пока главной его победы "еще нет". Вероятно, президент имел в виду освобождение украинских территорий от российских террористических войск и завершение войны.

"Ошибок было достаточно", - так он ответил на просьбу назвать главную ошибку.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля на посвященной году полномасштабного вторжения пресс-конференции Владимир Зеленский также признал, что делает достаточно ошибок ежедневно. Тогда глава государства сказал, что он тоже "живой человек, который работает с утра до вечера и каждый день делает выбор", а поэтому и каждый день ошибается.

Президент также подчеркнул, что важно то, что у него как у президента не было роковых ошибок, из-за которых он, как гарант Конституции и гарант защиты государства, может его потерять.

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