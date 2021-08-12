Шилова во всем винит Медведчука и обращается к Путину.

Россия запретила до 2050 года въезд на свою территорию известной украинской сепаратистке Виктории Шиловой.

Об этом она заявила в своем блоге, на что обратил внимание известный журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

"В пророссийском лагере продолжают бушевать нешуточные страсти", - говорит Казанский в своем видеоблоге на Youtube.

Сама Шилова родом из Днепропетровской области, ранее состояла в Партии регионов, была кандидатом в депутаты от Радикальной партии. После начала агрессии РФ в Украине поддержала Россию и даже ездила в оккупированный Донецк со своей организацией "Антивойна".

Сейчас же она обращается к президенту РФ с недоумением, поскольку ее признали такой, кто признает угрозу России.

"Владимир Владимирович, почему мне запрещен въезд в Россию, почему? У меня в 20 городах живут мои родственники, я не могу поехать к ним ни на день рождения, ни на свадьбу, за что? У меня просто такой вопрос - за что?", - негодует Шилова.

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Примечательно, что в таком решении она винит кума Путина Виктора Медведчука.

"Позвонил Медведчук и попросил. Это телефонное право работает", - заявила сепаратистка. При этом она снова обращается к Путину и говорит, что Медведчук в Украине "не взлетит".

"Он [Медведчук] только все портит. Ну услышьте, пожалуйста, "здравомыслящих" людей, которые выступают за дружбу Украины, России и Беларуси", - добавляет она.

"Очень весело стало на пророссийском фланге, мы видим, как попросту перегрызлись уже все, кто только мог, пытаясь поделить "пирог", который им периодически приходит из-за поребрика", - резюмировал Денис Казанский.

Автор: Иван Бойко