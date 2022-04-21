Мэр Мариуполя допустил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть последствия своих зверств.

Новую 30-метровую братскую могилу нашли под Мариуполем.

Об этом заявил в эфире телемарафона мэр города Вадим Бойченко.

"Наши местные рассказали, что сегодня возле Мангуша они (оккупанты - ред.) вырыли братскую могилу и грузовиками привозят тела", - сказал он.

По словам Бойченко, таким образом российские оккупанты пытаются скрыть все преступления, которые они совершили на территории Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории россиян. По ее словам, крематорий разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро".

А 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

Город заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная и продолжает ухудшаться.

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