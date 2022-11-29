Россия продолжает пугать Украину как не ракетами, то грязной бомбой, как не химическим оружием, то радиацией.

Подготовиться к вражеским атакам и иметь элементарные знания об опасности и как ей противодействовать – важные условия для выживания украинцев в этой войне. Об этом говорится в материале УНИАН, подготовленного в рамках Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. за счет Европейского Союза.

"Российская Федерация уже не скрывает, что, проигрывая на фронте, открыто "воюет" с гражданским населением Украины. Ракетные удары и атаки БПЛА враг осуществляет, чтобы максимально навредить и заставить граждан Украины выживать в условиях отсутствия воды, газа, света и тепла, в том числе в глубоком тылу", - говорится в материале.

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Однако простые, на первый взгляд, правила могут помочь не растеряться в условиях разрушения АЭС и ГЭС, плотин, дамб, уничтожение складов и хранилищ опасных (радиоактивных и/или токсичных) веществ и отходов, нефтепродуктов, транспортных и инженерных коммуникаций и так далее.

Материал дает ответы на вопросы, на что обращать внимание, как распознать угрозу, и какие меры принимать во время и после наступления опасности и тому подобное.