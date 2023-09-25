Общие суточные потери врага на том направлении составляют 176 человек.

На Таврическом направлении за сутки было ликвидировано почти 60 российских оккупантов и 38 единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В своем Telegram-канале он отметил, что всего за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских войск и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудар.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневое задание.

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"За последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные – 59, раненые – 117). Уничтожено 38 единиц военной техники противника", – написал Тарнавский.

Речь идет, в частности о танке, семи боевых бронированных машинах, шести артиллерийских системах и минометах, двух реактивных системах залпового огня и 18 беспилотниках. Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов и два других важных объекта врага.

Война в Украине: удары по оккупантам

В понедельник, 25 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также был нанесен один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск были поражены девять артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

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