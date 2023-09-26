Также стало известно, что в Черное море агрессор вывел два ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряженных "Калибрами".

На Херсонском направлении украинские защитники нанесли врагу значительный ущерб, уничтожив много боевой техники.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 16 оккупантов и большое количество техники. В частности, на металлолом пущено восемь бронетранспортеров (БТР – 82А), самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", являющуюся крупнокалиберным артиллерийским оружием, которое предназначено для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

Также уничтожены миномет, единица автомобильной техники и две лодки.

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Кроме того, сообщается, что корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 10 кораблей. Из них 9 - в Черном и один - в Азовском море.

"На боевое дежурство враг вывел два малых ракетных корабля проекта "Буян- М" снаряжение которых - до 16 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки армия РФ потеряла на фронте около 400 своих военных, а всего с начала вторжения боевые потери противника составили около 276 тыс. 670 человек. Кроме того, в течение суток силы обороны уничтожили 5 танков оккупантов, 19 боевых бронированных машин, почти четыре десятка артиллерийских систем, 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 11 крылатых ракет.

Также напомним, что на Таврическом направлении за сутки украинские защитники уничтожили 62 российских оккупантов и 35 единиц вражеской техники. В частности, потери врага составили 190 человек: безвозвратные - 62, раненые - 127, еще один захватчик взят в плен. Уничтожено 35 единиц военной техники оккупантов и 5 складов боеприпасов.

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