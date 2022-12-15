На всех направлениях фронта наши защитники уничтожают врага.

Украинские военные уничтожают российских оккупантов разным калибром из всего имеющегося вооружения.

Как подчеркнули в Минобороны Украины, на фронте используют вооружение калибра от 5,45 до 203 мм.

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"Оружие - разное, мишень – общая. Для рашистов не жалко никаких "подарков"! На всех направлениях фронта наши защитники уничтожают врага! Они знают ради чего стоят, поэтому не устали бороться. И вы не уставайте поддерживать наших воинов, которые приближают день великой Победы!"- подчеркнули в ведомстве.

На фотографиях, которые опубликовали в Минобороны, - украинские "титаны" из разных подразделений, которые держат фронт вдоль всей линии соприкосновения.

Война в Украине: что стоит знать

Как писал УНИАН, ВСУ продолжают "крошить" оккупантов. Так, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

Ранее УНИАН писал, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

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