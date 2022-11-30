Этот снаряд может оставить после себя воронку глубиной 2-2,5 м и 6 м в диаметре.

Сейчас Запад активно помогает Украине оружием, чтобы противостоять России. Наша страна не только просит, но и производит собственное оружие. Так, государственный оборонный концерт показал первые снаряды калибра 152 миллиметра украинского производства.

Один из таких журналисты "Сніданку з 1+1" показали прямо в студии. Их продемонстрировал менеджер проектов государственного оборонного концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев. На днях первый такой снаряд отправится на передовую.

"Почему это важно? Сейчас идет война артиллерии, и артиллерийских систем советского образца калибра 122 и 152 мм все еще гораздо больше в наших Вооруженных силах, чем западных... Поэтому Генштаб поставил четкую задачу, что именно производить именно сейчас", — пояснил Болдырев.

По его словам, производство снарядов этой серии началось несколько лет назад. Отмечается, что это не единственное оружие и не единственный боеприпас, который изготавливается сейчас "Укроборонпромом".

"Это - снаряд для пушки Д-20, позади него помещается пороховой заряд, затем - выстрел. И эта вся штука где-то около полусотни килограмм вылетает из ствола и летит на определенное расстояние. Этот снаряд начиняется специфической взрывчаткой и летит", — объясняет Болдырев.

Этот снаряд может оставить после себя воронку глубиной 2-2,5 м и 6 м в диаметре. Он набирает очень высокую скорость, поэтому отдает при попадании всю кинетическую энергию в объект, в который попадает.

Украинские боеприпасы 152 мм: что о них известно

"Укроборонпром" наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания.

Эти боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок вооружения из-за рубежа.

Первую фотографию одного из 152-мм боеприпасов показала парамедик Юлия Паевская ("Тайра"). "У нас здесь победа: первый серийный отечественного производства, с чем я искренне поздравляю всех", — написала она.