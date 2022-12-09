За это время были ликвидированы и склады боеприпасов, и штабы оккупантов.

На территории временно оккупированной Запорожской области на этой неделе Вооруженные силы Украины ликвидировали около семи военных группировок оккупантов, в прошлой - двадцать.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Полноценная спокойная жизнь рашистов закончилась несколько недель назад. Если на прошлой неделе, даже по официальным данным ВСУ, было по меньшей мере 20 ликвидированных военных группировок, то на этой неделе уже можно констатировать тот факт, что их по меньшей мере семь ликвидированных военных формирований рашистов на территории временно оккупированной Запорожской области", - рассказал он.

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По его словам, за это время были ликвидированы и склады боеприпасов, и штабы, как в Мелитополе, так и в Энергодаре, Токмаке и других расположенных рядом населенных пунктах.

"Вчера было неспокойно и в самом Мелитополе. По меньшей мере с двух сторон были взрывы, как с направления Вознесенки и Семеновки, так и с направления нашего уже знаменитого военного аэродрома, где рашисты не оставляют надежду, что они могут разместить там свои вертолеты или еще что-то. Сейчас точно говорить о последствиях мы не можем, но точно видим, что рашистов там уже нет и уже никогда не появятся", - сказал Федоров.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов.

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