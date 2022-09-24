Благодаря таким чатам удалось вернуть в строй HIMARS.

Ремонт оружия ВСУ, поставленного Западом, часто происходит дистанционно. Американские специалисты в Польше раздают советы украинским военным через чаты защищенных приложений.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Журналисты рассказывают, как происходит коммуникация между 55 американскими военными в Польше и бойцами ВСУ.

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Эти военные отправляют запросы украинским коллегам на ремонт оружия, которое уже находится на поле боя, через защищенные мессенджеры.

Для каждой основной системы вооружения имеется 14 чатов. Украинцы пересылают фото изношенных стволов, спрашивают совет, как сделать боеприпас более точным, либо как утилизировать непригодное оружие.

Кроме того, ВСУ присылают эскизы реконструкций деталей, чтобы американцы ответили, будет ли это работать на поле боя.

"Это быстро возвращает технику на поле боя", — сказал подполковник, отвечающий за чаты.

Однако специалисты сходятся во мнении, что поставляемое оружие прослужило бы еще дольше, если бы его ремонтировали специалисты из Украины.

Сообщается, что благодаря таким чатам удалось вернуть в строй HIMARS.

Война в Украине: последние новости

Украинские войска продолжают контрнаступление на юге и востоке. Чтобы замедлить продвижение ВСУ, россияне, как сообщило командование "Юг" сегодня утром, сбросили на защитников контейнеры с хлорпикриновой гранатой К-51. Погибших и тяжело раненых нет.

За сутки ВСУ попали в 4 вражеских склада с боеприпасами и 6 пунктов управления. Поражены три позиции вражеской противовоздушной обороны и более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

В то же время оккупанты не отказались от намерений захватить Донецкую область. 23 сентября ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцевое, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное.

По мнению британской разведки, проигрышным для россиян оказался и вариант атак по дамбам. Аналитики отмечают, что это не остановило продвижение украинских сил.

Всего ВСУ ликвидировали 56 300 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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