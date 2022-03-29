Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" освоили ремонт захваченной у российских оккупантов тяжелой военной техники.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь концерна Наталья Сад.

"Предприятия "Укроборонпрома" освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса", - сказала она.

Также она добавила, что предприятия концерна на 100% выполняют график производства военной техники, согласованный главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным

"Ежедневно "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы намеренно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно", - сказала она.

По ее словам, с первых дней войны концерн осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию. Это касается и документооборота – благодаря компании Microsoft документооборот размещен и ведется в облачном хранилище за пределами Украины. Также оборонные предприятия получили первую партию спутникового интернета Starlink.

Ранее УНИАН уже сообщал, что над Изюмом украинские военные уничтожили беспилотник и самолет Су - 34 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: