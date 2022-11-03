Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. В то же время ситуация на границе остается контролируемой и стабильной.

Российская Федерация не отказывается от своих планов расширить регионы на границах Украины. Так, оккупанты продолжают переброску своих войск в Беларусь, проводят мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил. Однако ситуация на границе по-прежнему остается контролируемой и стабильной.

Как отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, совместное развертывание российских и белорусских войск сейчас направлено на отвлечение внимания и оттягивания ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группы для непосредственной агрессии против Украины.

"Относительно перемещения подразделений Вооруженных сил РФ, прежде всего в настоящее время осуществляется перемещение военнослужащих преимущественно укомплектованных за счет мобилизованных", - рассказал Громов.

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Он пояснил, что для готовности группировки необходимо провести подготовку военнослужащих, провести слаживание их в составе подразделений и спланировать и определить какие-то задачи.

"В течение ближайших недель это (готовность к повторному нападению - УНИАН) не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца", - предполагает Громов.

По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевских направлениях обстановка стабильная. Украинские защитники не фиксируют признаков формирования наступательных группировок противника.

"В то же время ситуация вокруг образования общей группировки войск так называемого "Союзного государства" остается неоднозначной. С одной стороны, заявления сторон свидетельствуют, что текущей задачей является отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга на северное направление. Однако, в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", - сказал Громов.

Он отметил, что сейчас происходит переброска подразделений танковой армии, в первую очередь второй мотострелковой дивизии из России вместе с техникой и только что мобилизованными. Их размещают на военных полигонах Беларуси.

Так, в течение октября было перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой - до 200 пассажирских вагонов, свыше 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Кроме того, Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Громов добавил, что особая роль отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестская область, где размещаются иранские дроны, а также определенное количество их операторов.

Как отметил Громов, ситуация пока контролируемо и стабильной, а все перемещения врага отслеживаются.

Война в Украине: угроза из Беларуси

Россия продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Так, 10 октября 2022-го Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Как сообщал УНИАН, Беларусь и Россия на днях начали подготовку к проведению совместных учений "Щит Союза-2023".

Накануне в британской разведке заявляли, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно.

А журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что туда прибывают российские войска и новая техника.

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