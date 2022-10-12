Также эксперты пояснили, связаны ли новые удары по Украине с назначением Сергея Суровикина новым командующим "спецоперации" РФ.

Массированный ракетный обстрел территории Украины был запланирован до назначения Сергея Суровикина новым командующим войсками оккупантов на войне. Главной целью ударов стало восстановление публичного имиджа российского Министерства обороны.

Такое мнение высказали эксперты из Института изучения войны (ISW).

По мнению специалистов, Суровикина также могли назначить именно для того, чтобы реанимировать хорошее отношение к Минобороны РФ после ряда провалов.

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Отмечается, что кто бы ни был назначен командующим, он бы руководил нанесением ударов крылатыми ракетами по Украине.

Назначение Суровикина также может быть связано с российскими информационными операциями по восстановлению репутации командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина после неудач России вокруг Лимана в рамках более широкой кампании по укреплению общественного мнения о российском военном командовании. Его публично назвал виновным в успехе контрнаступления ВСУ глава Чечни Рамзан Кадыров.

Массированная атака РФ на Украину

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Был атакован и центр Киева.

По данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены. В результате массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 20 человек, еще 108 получили ранения.

11 октября по всей территории Украины более 5 часов длилась воздушная тревога. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ривненской, Кировоградской, Львовской областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что РФ в течение дня осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

В Воздушных силах днем сообщали о уничтожении минимум 18 российских ракет.

Кто такой Суровикин

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Министерстве обороны назначили командующего армией РФ в Украине.

55-летний Сергей Суровикин участвовал во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

По словам аналитиков, он коррумпированный и брутальный генерал даже по российским меркам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что любой генерал, которого назначат командовать войсками РФ, станет "генералом поражения".

"Командующий проигранной войной. Ситуацию с поражением уже никто из них не изменит. И они это знают", - отметил он.

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