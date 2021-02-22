Захарченко говорит, что готов к "выборам".

Бывший министр внутренних дел Украины, возглавлявший МВД при президентстве Виктора Януковича, Виталий Захарченко, заявил о намерении возглавить "ДНР" и "ЛНР" после их "объединения".

Об этом Захарченко заявил в интервью российским пропагандистам, пишут "Новости Донбасса".

"Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", - сказал Захарченко, которого в Украине обвиняют в массовых убийствах участников Евромайдана.

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На вопрос, готов ли Виталий Захарченко к открытым выборам, он ответил утвердительно.

В декабре прошлого года Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Новый "референдум" на Донбассе

28 января "Восточная правозащитная группа" сообщала, что боевики решили объединить группировки "ЛНР" и "ДНР", проведя по данному вопросу "референдум".

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Автор: Юрий Годован