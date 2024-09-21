Виталий Кличко съездил к защитникам на Донбасс и Купянское направление: передал дроны от громады Киева

Мэр Киева Виталий Кличко посетил четыре воинских подразделения в Донецкой и Харьковской областях. Привез помощь от громады Киева и пообщался с бойцами. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня крайне сложная ситуация, и на Купянском направлении. Отвез и передал от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т. Это БпЛА, которые эффективно работают и ночью, помогая бойцам уничтожать врага. Заехал и пообщался с военными четырех бригад", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, Виталий Кличко передал 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины 220 дронов Mavic 3Т, 10 систем РЭБ и антидроновое ружье. 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде привез 250 дронов Mavic 3Т, а 63 отдельной механизированной бригаде и 23 отдельному стрелковому батальону - по 40 Mavic 3Т.

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено на средства бюджета города. И мы ищем все возможности – как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Киев выделил из своего бюджета на поддержку Сил обороны уже более 8,6 млрд грн.