Эксперт подробно объяснил, почему пост псевдосоциолога Балы является настоящим фейком.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил цель распространения фейка о катастрофических потерях сил обороны Украины в районе Авдеевки.

"Ничего удивительного в таких вбросах нет, ведь когда у оккупантов, на том или ином участке фронта, дела идут из рук вон плохо, они включают ретрансляцию фейка об "огромных" потерях ВСУ. Причем стараются это делать через иностранные говорящие головы, зачастую второсортных экспертов и аналитиков, кормящихся с рук пророссийских сил", - объяснил ситуацию аналитик.

Однако, как подчеркнул Коваленко, в этот раз, источником стал украинский деятель, такой себе псевдосоциолог Виталий Бала, заявивший о гибели под Авдеевкой 108 украинских военных. "Вчера вечером, данный деятель опубликовал слезный пост, вобравший в себя самый отборный кринж без элементарного фактажа...", - прокомментировал аналитик.

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Он акцентировал, что пост... в считанные минуты расхватали российские пропагандистские каналы и псевдо-украинские, модерируемые из РФ. "Самое важное – никакого фактажа как не было, так и нет, но пост стал расходиться и в украинском сегменте, благодаря журналистам с пониженной предельной планкой IQ", - отметил аналитик.

Коваленко высказал мнение, что главной проблемой этого вброса стал даже не сам Виталий Бала, а те десятки журналистов и сотни простых пользователей, которые стали через соцсети распространять этот фейк.

Также эксперт объяснил, что "в фейке выдавало фейк". "Во-первых, в сопливом посте Виталия Балы, давящего на жалость, отсутствует конкретика, где случилось "горе" (точная локация, село, дорога), с какой бригадой, каким образом (чем был нанесен удар по колоне, артиллерия, ракета, КАБ). Во-вторых. Более ста человек вывозят из района Авдеевки стройной колонной из автобусов. Вы это серьезно? Вопрос с ротацией в районе Авдеевки, особенно сейчас, очень жестко стоит, и каждый отдельный случай рассматривается командованием детально, насколько веские причины военнослужащего отправить на ротацию. А у Балы оказывается все решает жребий! В-третьих, если бы россияне нанесли такой удар, по такой колонне, с таким результатом, они бы уже давно пищали на всех площадках и тиражировали видео объективного контроля. Для дурналистов, поверивших псевдосоциологу Виталию Бале, поясняю, что объективный контроль это видео с БПЛА, которые такие удары и наводят. Удары по таким целям без дорозведки, а наугад, куда-то туда, не проводятся. И даже при пуске ракеты ОТРК "Искандер" за локацией ведется наблюдение", - детально объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что ничего подобного в российских пабликах не было, даже на уровне слухов.

Вброс об Авдеевке

В понедельник, 25 декабря, в сети распространили информацию о гибели 108 украинских военнослужащих возле Авдеевки. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергают это. В частности, в Генштабе опубликовали официальное заявление, в котором назвали эту информацию фейком, а также призвали соблюдать информационную гигиену.

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