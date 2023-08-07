Среди пострадавших - ребенок и 93-летняя женщина.

Российская армия расстреливала жилые дома в Херсоне. Как сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сегодня ночью несколько раз были атакованы все районы областного центра.

"Враг снова и снова терроризирует мирное население Херсона. Было попадание по многоквартирному дому. Один человек погиб, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - сказал он.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ночь для города была очень тяжелая.

Видео дня

"Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города. Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали ребенка", - рассказал чиновник.

По его данным, во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины - контузия.

Уже около 03:15 российские военные снова атаковала жилой дом - ранение получила 93-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и контузию, сейчас врачи пытаются спасти ее жизнь.

Удар по Херсону 3 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 3 августа российская армия атаковала центр Херсона. В частности удар был нанесен по церкви, пострадали пассажиры проезжавшего мимо троллейбуса.

В течение того же дня враг бил по средству. Под огонь попали жилые кварталы, социальная инфраструктура, торговый центр, медучреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: