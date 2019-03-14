Ливерпуль громит Баварию на ее поле, Барселона прошла Лион в плей-офф ЛЧ

Определились все четвертьфиналисты главного еврокубкового турнира.

В Мюнхене и Барселоне завершились два противостояния в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Определились два последних четвертьфиналиста турнира.

В парах "Ливерпуль" - "Бавария" и "Барселона" - "Лион" первые матчи не принесли голов - две ничьи 0:0. Ответные поединки расставили все по своим местам, зафиксировав преимущество соответственно "Ливерпуля" и "Барселоны". Об этом сообщает сайт УЕФА.

"Ливерпуль" чувствовал себя хозяином положения во встрече с немецким грандом. На 26-й минуте Мане открыл счет. На 39-й баварцы сравняли благодаря ошибке Матипа, который отличился автоголом. Но счет 1:1 был на руку "Ливерпулю", который проходил дальше за счет гола на выезде. А после перерыва подопечные Юргена Клоппа и вовсе сняли все вопросы - ван Дейк забил второй гол в ворота Нойера, а затем Мане сделал дубль. Таким образом, финалист прошлого турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" проходит в четвертьфинал.

Компанию ему там составит "Барселона", которая уверенно обыграла дома "Лион", забив в ворота французской команды 5 голов. Дубль на счету Лионеля Месси, по голу у победителей забили Коутиньо, Пике и Дембеле.

Таким образом, определились все участники 1/4 финала ЛЧ. Это - "Аякс", "Тоттенхэм", "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Барселона" и "Ливерпуль".

Лига чемпионов. 1/8 финала. Вторые матчи

"Бавария" - "Ливерпуль" - 1:3 (первый матч - 0:0)

"Барселона" - "Лион" - 5:1 (первый матч - 0:0)