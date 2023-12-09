Украинцам грозит "смертельная опасность" быть оставленными на погибель, если страны Запада не продолжат финансовую поддержку. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
Разговор состоялся вскоре после того, как сенаторы-республиканцы в Конгрессе США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, и после первой за несколько месяцев ракетной атаки на Киев.
"Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что, если мы это сделаем, мы умрем. И если мир устанет, они просто позволят нам умереть", – сказала Елена Зеленская.
Первая леди Украины подчеркнула, что украинцам очень больно видеть, как на Западе угасает "страстная готовность помочь".
"Для нас это вопрос жизни", – сказала она.
Проблемы с западной поддержкой Украины - последние новости
Как писал УНИАН, Конгресс США уже более двух месяцев не может принять новую программу военной поддержки Украины. На этой неделе Сенат США снова провалил решение о выделении помощи. Несмотря на призывы президента Джо Байдена, который подчеркивал важность поддержки Украины, республиканцы выдвинули ультиматум, привязывающий поддержку Украины к решению внутренних американских проблем.
В Белом доме предупреждают, что ранее выделенные средства на оружие для Украины кончатся уже к концу года. Если не будет принята новая программа, поставки американского оружия Украине окончательно прекратятся.