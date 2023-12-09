Первая леди объяснила западной аудитории, чем грозит Украине их "усталость" от войны.

Украинцам грозит "смертельная опасность" быть оставленными на погибель, если страны Запада не продолжат финансовую поддержку. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC.

Разговор состоялся вскоре после того, как сенаторы-республиканцы в Конгрессе США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, и после первой за несколько месяцев ракетной атаки на Киев.

"Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что, если мы это сделаем, мы умрем. И если мир устанет, они просто позволят нам умереть", – сказала Елена Зеленская.

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Первая леди Украины подчеркнула, что украинцам очень больно видеть, как на Западе угасает "страстная готовность помочь".

"Для нас это вопрос жизни", – сказала она.

Проблемы с западной поддержкой Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Конгресс США уже более двух месяцев не может принять новую программу военной поддержки Украины. На этой неделе Сенат США снова провалил решение о выделении помощи. Несмотря на призывы президента Джо Байдена, который подчеркивал важность поддержки Украины, республиканцы выдвинули ультиматум, привязывающий поддержку Украины к решению внутренних американских проблем.

В Белом доме предупреждают, что ранее выделенные средства на оружие для Украины кончатся уже к концу года. Если не будет принята новая программа, поставки американского оружия Украине окончательно прекратятся.

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