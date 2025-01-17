'Варвары': российская армия превратила в пепел село на Курщине (видео)

Российская армия стирает с лица земли даже собственные населенные пункты. Село Дарьино в Курской области перестало существовать как населенный пункт.
Жуткое видео из села опубликовала ударная группа "Черный лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады.
"Россияне превращают в пепел русские села. Посмотрите - так выглядит Дарьино, что на Курщине, после месяца наступления россиян. Если раньше мы думали, что тактика "выжженной земли" применяется где-то в Сирии или в Украине, то сейчас видим, что даже свое для них не имеет значения", - отметили военные
В "Черном лебеде" добавили, что россиянам нужна земля для ресурсов, люди - чтобы добывать те ресурсы. Зато строить и развивать никому не интересно.
"Варвары", - подытожила ударная группа.
Курская операция - последние новости
Как писал УНИАН, на Курщине пехота РФ молилась и пряталась в церковь от украинской Bradley. Российские оккупанты спрятались в подвале, а один из российских блогеров написал: "Пехота Вооруженных сил Украины пытается добить наших бойцов".
Также эксперт Павел Нарожный прокомментировал новое наступление ВСУ на Курщине. По его словам, успехи небольшие, однако свою роль все же сыграл.