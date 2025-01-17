Логический рычаг перед переговорами: аналитик The Hill раскрыл замысел ВСУ на Курщине

Присутствие украинских войск на российской территории может стать весомым аргументом на переговорах с Россией.

Первоначальное вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года вызвало сомнения у многих экспертов, но теперь ситуация изменилась. Госсекретарь США Энтони Блинкен, завершающий свою каденцию, отметил, что присутствие Украины в регионе может сыграть ключевую роль в переговорах с Россией, пишет в статье для The Hill ассоциированный научный сотрудник лондонского аналитического центра Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко.

После первого года полномасштабной войны линия фронта стабилизировалась, превращая конфликт в войну на истощение. Бывший украинский главком Валерий Залужный в интервью 2023 года признал свою ошибку, недооценив способность России вести затяжную войну: "Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну".

Российский подход к человеческим потерям отличается: Владимир Путин соотносит их с потерями во время Второй мировой. Вследствие этого можно предположить, что Кремль готов принести в жертву еще больше жизней ради своих целей. Опросы в России в 2024 году подтверждают, что большинство населения поддерживает войну.

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Война на истощение, хоть и затягивает конфликт, выгодна России. Как отмечает The Economist, "Россия не может воевать вечно. Но в нынешних условиях точка перелома может наступить раньше для Украины".

В октябре украинский главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что наступление под Курском заставило Россию перебросить 50 тысяч военных. Этот шаг не только истощил ресурсы РФ, но и продемонстрировал способность Украины действовать на территории противника. Серия украинских атак с применением беспилотников на российской территории подтвердила ее стратегическую способность наносить удары в глубоком тылу врага.

В стране с историей внезапных политических потрясений, таких как распад Советского Союза, военные неудачи могут спровоцировать непредсказуемые изменения. В 1917 году именно поражения в Первой мировой войне стали катализатором революции. Хотя нынешние обстоятельства иные, потенциал для подобных "черных лебедей" остается высоким.

Символическое значение

Операции Украины в Курской области имели также символический характер, бросая вызов ограничениям, наложенным западными союзниками в отношении ударов по России. Наступление изменило нарратив, повысив веру в победу Украины. Согласно опросу, впервые с ноября 2023 года большинство американцев выразили уверенность в победе Украины.

Этот нарратив важен, ведь западная поддержка является решающей для успеха Украины. Однако администрация Байдена медлила с предоставлением необходимого оружия, сосредотачиваясь больше на политических аспектах, чем на усилении украинских военных возможностей.

Сейчас российская экономика сталкивается со все более серьезными вызовами: инфляция, санкции и снижение доходов от нефти подрывают ее стабильность. Это создает стратегическое окно для новой администрации США, чтобы усилить давление на Кремль.

Украина, со своей стороны, стремится использовать свои успехи в Курской области как рычаг в будущих переговорах. Присутствие ее войск на российской территории может стать весомым аргументом на переговорах с Россией.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, на Курщине пехота РФ молилась и пряталась в церковь от украинской Bradley. Российские оккупанты спрятались в подвале, а один из российских блогеров написал: "Пехота Вооруженных сил Украины пытается добить наших бойцов".

Также эксперт Павел Нарожный прокомментировал новое наступление ВСУ на Курщине. По его словам, успехи небольшие, однако свою роль все же сыграл.

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