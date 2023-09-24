Ожидается, что они будут участвовать в боях на южном фланге Бахмута.

Разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", вероятно, вернутся на фронт, чтобы воевать против Украины в рядах российской оккупационной армии.

Аналитики Института изучения войны считают, что эти боевики не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на поле боя. Они не покажут такую же эффективность, какую имели под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

В отчете ISW приводится заявление экс-главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая за 23 сентября о том, что в этой области и на разных участках линии фронта действуют отряды "вагнеровцев". Однако ему не известна численность боевиков или данные об организации, под которой они действуют в Украине.

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По данным аналитиков, источник, связанный с ЧВК, сообщил, что около 500 наемников, включая тех, кто отказался участвовать в восстании 24 июня в РФ, присоединились к новой неустановленной организации. Ее сформировал бывший начальник отдела кадров "вагнеровцев". Ожидается, что боевики будут участвовать в боях на южном фланге Бахмута.

"Такие сообщения указывают на то, что силы "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут организоваться в сплоченную боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если они вернутся к боевым действиям в Украину", - говорится в отчете.

Война в Украине - последние новости о"вагнеровцах"

Как ранее сообщал УНИАН, за четыре месяца кладбище наемников ЧВК"Вагнер" под Иркутском увеличился вдвое с 66 до 140 могил и перестал быть тайным.

Недавно в Силах обороны опровергли прибытие на Херсонщину подразделений ЧВК"Вагнер".

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