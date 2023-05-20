В частности, во время боев было уничтожено 13 полевых складов с боеприпасами оккупантов на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины не позволяют российским захватчикам захватить украинские позиции в городе Бахмут, продолжая уничтожать личный состав оккупантов, в том числе ликвидировав еще более 90 оккупантов за последнее время. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Спикер отметил, что Бахмут остается главной приоритетной целью для российского агрессора, потому что кроме группировки "Вагнера" подтягивает в первую очередь воздушно-десантные и мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения. "(Враг) продолжает накрывать плотным огнем наши позиции. 414 раз за эти сутки он ствольной и реактивной артиллерией накрывал наши позиции, совершил четыре авианалета на город, произошло 17 боестолкновений, в которых враг потерял 92 оккупантов, 156 получили ранения", - сказал Череватый.

Кроме того, были подбиты две вражеские боевые машины пехоты, 5 пушек, 1 артиллерийская самоходная установка "Гвоздика", 5 беспилотных летательных аппаратов (2 типа "Орлан", 2 - типа "Ланцет" и 1 - типа "Зала"), а также было уничтожено 13 полевых складов с боеприпасами.

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Кроме того, он отреагировал на утверждение российской пропаганды, что Бахмут якобы захвачен. "Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну в силу того, что... более девяти с половиной месяцев враг не может взять районный центр и вдобавок к этому - несет колоссальные потери", - отметил Череватый.

Он сказал, что на фоне неудач, захватчикам надо "срочно положить хотя бы какой-то трофей", и показать, что это было не напрасно.

Бои за Бахмут - главное

В Бахмуте Донецкой области идут жестокие бои уже несколько месяцев подряд. Там украинским военным приходится сражаться буквально за каждый метр нашего города-крепости. В сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Также ранее Маляр сообщила, что россияне наращивают количество живой силы в Бахмуте. Оккупанты продолжали атаковать направление ценой больших потерь, которые "несравненно превышают" потери сил обороны.

В пригороде Бахмута ВСУ продвинулись 18 мая 2023 года еще от 500 м до 1 км. Всего в командовании отчитывались об освобождении за этот период до 20 квадратных километров.

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