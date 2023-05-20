Эксперт подчеркнул, что главарь "вагнеровцев" хочет сбежать из города до того, как эта мышеловка начнет закрываться.

Украинские военные работают над созданием условий для окружения Бахмута Донецкой области. Военный эксперт Михаил Самусь считает, что российские оккупанты в городе-крепости могут попасть в мышеловку.

"Операция по обороне Бахмута формировалась комплексно. Она сложна для понимания, но с четкими целями. "Вагнеровцы" уничтожают город и пытаются продвигаться. Украинская армия активно действует на флангах. То есть не в самом городе, а вокруг Бахмута. ВСУ пытаются отсечь фланги с юга и севера, захватить господствующие высоты и создать условия для котла в Бахмуте", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что главарь ЧВК "Вагнер", наемники которой уже несколько месяцев участвуют в боях за Бахмут, – Евгений Пригожин – хочет сбежать из города до того, как эта мышеловка начнет закрываться, чтобы потом заявить, что город не удержала регулярная армия РФ.

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"Пригожин хотел бы получить дивиденды от того, что он положил в Бахмуте десятки тысяч вагнеровцев. Украинская армия осуществляет условия по охвату Бахмута и созданию мышеловки, в которой могут оказаться те же "вагнеровцы", хотя Пригожин уже заявил, что он будет выводить свои войска 25 мая. Пригожин хочет сбежать из Бахмута до того, как мышеловка начнет закрываться и там окажутся регулярные войска РФ, чтобы потом сказать, что регулярная армия России не смогла удержать Бахмут", – резюмировал Самусь.

Бои за Бахмут: важные новости

20 мая 2023 года Евгений Пригожин в очередной раз заявил о том, что "вагнеровцы" захватили Бахмут. Он также добавил, что с 25 мая его ЧВК будет выводить своих наемников "на отдых и переподготовку".

В то же время украинские военные заявление Пригожина опровергли. Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр отметила, что наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои.

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