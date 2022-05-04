Госпитализированы два человека.

В зоне отчуждения на вражеской минt подорвались спасатели, взрывом разнесло кабину пожарной машины.

Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в Зоне отчуждения посреди леса на мине подорвались спасатели.

"Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Возле места детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин", – отметил Небитов.

Кроме того, сегодня в поле у села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. 35-летний мужчина получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра.

Небитов призвал жителей Киевской области не терять бдительности, обходить лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации.

Как сообщал УНИАН, в Ирпене грузовик на мине. В результате трагического инцидента водитель погиб.

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