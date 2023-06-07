Взрывы были слышны в поселке Мирное возле Мелитополя и в городе Токмак.

В двух захваченных россиянами населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы были слышны в поселке Мирное и в городе Токмак.

"Жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части. Рашисты пытались запускать "меткое ПВО", однако опоздали", - отметил Федоров.

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В отношении Токмака Федоров сообщил, что местные жители сообщили о по меньшей мере 6 взрывах.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня вблизи оккупированного российскими захватчиками Мелитополя в Запорожской области прогремел очередной мощный взрыв.

Днем раньше было взорвано железнодорожные пути возле села Долинское, по которым оккупанты транспортировали военную технику и личный состав. Такое 3 июня много взрывов прогремело в Бердянске Запорожской области, в частности - возле аэропорта и порта.

Кроме этого стало известно, что во временно оккупированный Мелитополь завезли отряды российских шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.

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