В двух захваченных россиянами населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрывы были слышны в поселке Мирное и в городе Токмак.
"Жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части. Рашисты пытались запускать "меткое ПВО", однако опоздали", - отметил Федоров.
В отношении Токмака Федоров сообщил, что местные жители сообщили о по меньшей мере 6 взрывах.
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Как сообщал УНИАН, 4 июня вблизи оккупированного российскими захватчиками Мелитополя в Запорожской области прогремел очередной мощный взрыв.
Днем раньше было взорвано железнодорожные пути возле села Долинское, по которым оккупанты транспортировали военную технику и личный состав. Такое 3 июня много взрывов прогремело в Бердянске Запорожской области, в частности - возле аэропорта и порта.
Кроме этого стало известно, что во временно оккупированный Мелитополь завезли отряды российских шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.