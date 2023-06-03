Вражеская ПВО работала, но есть много "прилетов", выяснили журналисты.

Во временно захваченном российскими оккупантами городе Бердянск Запорожской области в субботу, 3 июня, прогремело много взрывов, было громко возле аэропорта и порта.

Российские военные бежали с бердянского порта, сообщает "БердянсЬк Сьогодні" в Telegram. По его данным, работала вражеская противовоздушная оборона, но есть более 10 "прилетов".

"Военные с порта не выходили, а бежали… Слышны взрывы в районе Стекловолокно. В стороне Петровки что-то горит. Ракету сбили над Лисками, она могла упасти на дома. В селе Осипенко также слышно было семь взрывов как минимум", - говорится на канале.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Вооруженные силы Украины запустили шесть ракет, и якобы все они перехвачены российской ПВО.

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2 июня появилась информация, что прогремели взрывы в бердянском порту, и после этого оттуда начали бежать суда. По сведениям СМИ, в порт прилетели несколько ракет. Оккупанты утверждали, что в результате ракетного удара нет разрушений и жертв.

Стоит отметить, что это уже не первый "прилет" в порт Бердянска. В марте 2022 года в результате удара по этому объекту были повреждены большие десантные корабли врага "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

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