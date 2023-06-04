Видео с места свидетельствуют, что возле города поднимается столб дыма.

Днем в воскресенье, 4 июня, вблизи оккупированного российскими захватчиками Мелитополя в Запорожской области прогремел очередной мощный взрыв.

Как сообщил городской голова Иван Федоров, по уточненной информации, "что-то произошло" в окрестностях Акимовки, что к югу от Мелитополя.

Местное издание "РИА Мелитополь" также сообщает, что "прилетело изрядно на край Акимовки" и публикует видео с места, на котором можно увидеть, как поднимается столб дыма.

Также сообщается о "прилете" в районе Молочного лимана, простирающегося в пределах Акимовского , Приазовского и Мелитопольского районов области.

Оккупанты поторопились придумать объяснение этим взрывам и заявили, что он "вызван уничтожением обнаруженных ранее в схронах взрывчатых веществ".

Ситуация на временно оккупированных территориях Запорожской области - что надо знать

На фоне подготовки украинских сил к долгожданному контрнаступлению на оккупированных территориях Запорожской области все чаще раздаются взрывы. В частности, 3 июня взорвали железнодорожные пути возле села Долинское, по которым оккупанты транспортировали военную технику и личный состав. 2 июня и 3 июня взрывы слышали в оккупированном Бердянске. Их было слышно и в местном порту, после чего российские суда начали оттуда убегать.

В то же время оккупанты продолжают превращать гражданские объекты в регионе в военные. В частности, в Акимовке детский сад стал военной базой, а в Мелитополе оккупанты разместились в церкви вместе с военной техникой.

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