Колонна прибыла около восьми вечера в сопровождении оперативного автомобиля ГСЧС.

Вечером 9 марта спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что более 100 легковых машин и 12 автобусов прибыли в Запорожье из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. В автобусах и машинах - мирное население, которое планово эвакуировалось из мест, где интенсивно ведутся боевые действия.

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в Запорожье прибыло около тысячи человек.

Отметим, в СНБО надеются на прекращение обстрелов россиянами гуманитарных коридоров. Агрессор во многих городах Украины не дает возможность провести эвакуацию населения и доставить гуманитарные грузы.

Напомним, в Сумах огромные очереди из желающих эвакуироваться. В месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, собрались тысячи людей.

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