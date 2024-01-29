Что касается ситуации вокруг Табаевки, россияне этот населенный пункт не контролируют.

Российские оккупационные войска сосредоточили на Купянском направлении группировку численностью 44 тысячи человек. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

В эфире телеканала "Киев24" он отметил, что всего в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" находятся 200 тысяч российских захватчиков. Фитьо добавил, что численность вражеских сил отслеживается постоянно. Хотя количество оккупантов и уменьшается, российское руководство потери пополняет. Частично это делается за счет уязвимых слоев населения РФ.

Фитьо рассказал, как в украинский плен попал оккупант, который окончил всего три класса. Он взял ипотеку, зная, что если погибнет в Украине, ее выплатят за него. При чем этот захватчик пошел на войну против Украины добровольно – подписал контракт. Однако несмотря на такие примеры, недооценивать противника нельзя.

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"Не стоит недооценивать врага, потому что есть большая проблема недооценки. Мы воюем с сильной армией, хорошо оснащенной армией, у которой очень-очень много ресурсов", – подчеркнул он.

В то же время, выступая в эфире телемарафона, спикер рассказал о ситуации в районе села Табаевка (Харьковская область), о "взятии" которого ранее сообщали оккупанты. По его словам, украинские военные пытаются вытеснить захватчиков из района этого населенного пункта. Россияне его не контролируют.

Фитьо добавил, что в течение последних суток на Лимано-Купянском направлении произошло 700 обстрелов. Там уничтожили 220 оккупантов. В то же время на Бахмутском направлении зафиксировали 613 обстрелов и уничтожили 128 россиян. Также на этих направлениях было уничтожено более 100 единиц вражеской техники.

Ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло более 50 боестолкновений с противником. Россияне штурмовали украинские позиции на нескольких направлениях. В частности, на Купянском было отбито 7 вражеских атак.

В то же время авиация Сил обороны мощно отработала по захватчикам. Были нанесены удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы оккупационных войск РФ.

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