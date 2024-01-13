Эксперт отмечает, что украинский плацдарм отлично выполняет задачу по истощению российских войск малыми силами.

Российские войска, вероятно, готовятся провести массированный штурм украинского плацдарма на левом берегу Днепра в районе села Крынки. В последнее время туда стягивают дополнительную технику, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его данным, в настоящее время российская группа войск "Днепр", действующая на данном направлении, располагает около 72,5 тыс. личного состава при 400 танках, 1 тысяче боевых бронемашин (ББМ), около 530 единицах ствольной и 100 единицах реактивной артиллерии.

Коваленко отмечает, что в последние дни численность личного состава здесь сократилась, но несущественно. Зато фиксируется прирост количества ББМ (+50 единиц) даже с учетом постоянных потерь.

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"Это наращивание намекает на подготовку более интенсивных штурмовых действий в ближайшей перспективе, с применение соответствующей компоненты. Не безосновательно предположение, что командование РОВ вынашивает планы вытеснения СОУ из Крынок до старта так называемых выборов президента России, дабы плацдарм на левом берегу Херсонской области не портил общую, эфемерную картину эпического наступления "по плану", – считает Коваленко.

При этом обозреватель отмечает, что украинский плацдарм в Крынках – это уникальный случай в мировой истории войн, когда небольшая группа бойцов удерживает позиции под натиском вражеских сил, численно превосходящих в 200 раз.

"Крынки, это именно тот пример новой фазы войны, о которой я не так давно писал – меньшими силами наносить максимально возможный урон противнику и истощать его. Потери РОВ в районе Крынок, особенно по механизированной компоненте, просто несоизмеримы с потерями СОУ", – подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал УНИАН, Россия вновь начала активные штурмы на южном фронте. Но теперь для наступления агрессор использует не только подразделения бывших заключенных, но также морскую пехоту и десантников. Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что военное руководство РФ ставит задачу прорвать оборону юга.

В целом же на фронте за предыдущие сутки было зафиксировано 89 боестолкновений с армией оккупантов. Горячее всего было в районе Авдеевки и Марьинки.

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