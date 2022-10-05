Там отметили, что дроны-камикадзе представляют серьезную угрозу, поэтому против них будут применены любые силы и средства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили шесть из 12 дронов-камикадзе, которыми ночью с юга атаковали Украину российские оккупанты.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По состоянию на сегодня имеем около 12 дронов... ночью атаковали с юга. Шесть из них было уничтожено: 3 зенитно-ракетными войсками на юге, а также 3 сбито авиацией воздушных сил", – рассказал Игнат. Видео дня

Он отметил, что дроны-камикадзе несут серьезную угрозу, поэтому против них будут применены любые силы и средства для того, чтобы обезопасить граждан, Вооруженные силы и другие силы самообороны.

"Будет применяться и авиация, зенитно-ракетные войска, все средства, которыми можно сбивать. С каждым днем приобретается опыт, мы тоже рассматриваем много тактических приемов для того, чтобы уничтожать такой тип боеприпасов", – подчеркнул Игнат.

Атака дронов-камикадзе: детали

Ночью российские оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города. Продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.

Ранее сегодня, 5 октября, в Telegram Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего этой ночью зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на юге страны было уничтожено шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Как заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, подразделения Противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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