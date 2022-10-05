Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Зафиксировано шесть попаданий в результате атаки дронами-камикадзе Белой Церкви, пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви. Всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - сообщил он.

Видео дня

По словам Кулебы, сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.

Он также обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

РФ атаковала Киевщину дронами: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты атаковали Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки на объектах инфраструктуры возникли пожары.

Этой ночью украинские защитники уничтожили шесть дронов-камикадзе "Shahed-136".

РФ бьет по Украине иранскими дронами

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов. В последнее время россияне ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Как заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, подразделения Противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Вас также могут заинтересовать новости: