РФ активно использовала западные технологии при производстве оружия, отметил обозреватель Коваленко.

Находящаяся под санкциями Россия годами использовала западные технологии в своем военно-промышленном комплексе. В том числе, так называемые гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал" имеют в своем составе более 130 иностранных комплектующих, в частности интегральные микросхемы в них из США, производства компании Analog Device.

Как рассказал военный эксперт Александр Коваленко, о том, что практически все российские БПЛА целиком и полностью собраны из запчастей иностранного производства, уже знают все.

"Например, БПЛА "Гранат" оснащен японской камерой Canon, его электронная начинка производства американских компаний Intel Corporation и Pulse Electronics, двигатель чешской Model Motors и даже аккумулятор американский от MaxAmps… БПЛА "Элерон" использует основную камеру Sony FCB-EX11DP и вторичную Olympus Stylus TG-860. Также они используют 32-битный микроконтроллер швейцарской компании STMicroelectronics и так далее, так далее, так далее…", - отметил эксперт.

Он добавил, что российский ударный БПЛА средней дальности "Орион" оснащен австрийской силовой установкой Rotax 914 мощностью 86 кВт производства компании BRP-Rotax GmbH & Co KG, являющейся дочерней компанией канадской Bombardier Recreational Products.

Также Коваленко отметил, что французская компания ECA Group в течение нескольких лет поставляла безэкипажные катера Inspector Mk 2 и подводные аппараты противоминной обороны Seascan Mk 2 российскому АО "Средне-Невский судостроительный завод", который находится под санкциями США и ЕС.

А французские комплексы Inspector Mk 2 от ECA Group были интегрированы и применяются противоминными тральщиками ВМФ РФ проекта 12700 "Александрит", сообщил обозреватель.

По его информации, иностранные комплектующие Россия использовала при производстве и оснащении истребителей Су-30СМ, легких самолетов DA42M-NG и вертолетов Ка-62.

Российские ракеты Х-47М "Кинжал"

Х-47М "Кинжал" – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета. Известно. что ее скорость может превышать скорость звука в 10 раз.

Ракета способна маневрировать на всей траектории полета. Может поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Сообщалось, что Россия несколько раз использовала "Кинжалы" для ударов по Украине. В частности, 18 марта ударила по Ивано-Франковской области, 9 мая – по одесской области, 7 августа – по территории Винницкой области.