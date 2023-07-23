Российские войска сейчас пытаются вытеснить ВСУ за реку Оскол.

Основной целью российских оккупантов на Купянском направлении является вытеснение Вооруженных сил Украины (ВСУ) за реку Оскол. Об этом в эфире информационного телевизионного марафона заявил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"У них уже несколько месяцев это приоритетная цель, однако она для них абсолютно недостижима благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней и преданности делу, мужеству и профессионализму наших военнослужащих. Главная цель врага остается неизменной - на этом этапе захватить Донецкую и Луганскую области полностью с целью показать хотя бы какие-то промежуточные результаты и чтобы показать, что так называемые "новые земли", которые они внесли в свою Конституцию, якобы смогли освободить", - сказал он.

По его словам, в Луганской области враг имеет еще довольно большой объем личного состава, вооружения и техники.

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"Не могу сказать, что это личный состав высокоизученный и что техника самая новая, однако ее довольно много, и она может поражать", - добавил он.

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Как отмечал УНИАН, по словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, на Купянском направлении враг начал совершать наступательные действия. Целью оккупантов является разгром украинские войска возле Купянска и продолжение наступление в глубину наших боевых порядков.

По данным военных, российские оккупанты накопили на Купянском направлении около 100 тысяч бойцов.