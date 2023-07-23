Оккупантам там приходится часто проводить ротацию подразделений из-за больших потерь.

Российские оккупанты продолжают пытаться атаковать на Лимано-Купянском направлении и в районе Сватово, о чем в эфире информационного телемарафона заявил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, оккупанты в том районе имеют там довольно мощную группировку, маневрируют время от времени, но им приходится проводить ротацию своих подразделений, в первую очередь из-за больших потерь, которые наносят силы обороны.

"За эти сутки 13 боестолкновений произошло, 564 раза враг наносил разными калибрами и типами артиллерии удары по нашим позициям, 10 авианалетов совершили. В ходе отражения вражеских атак 63 оккупантов уничтожены, 131 получил ранения, уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки врага, танк, боевая машина пехоты, боевая ремонтно-эвакуационная машина, 2 миномета и 4 беспилотника", - сказал он.

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По его словам, бои на этом направлении велись в районе Серебнянского лесничества, Новой Горовке, Надежде и Торском.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее Череватый рассказывал, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По данным британской разведки, российская пропаганда пытается заявить о крупное наступление оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья. А реальных успехов, по данным британцев, у россиян нет.

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