Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России, заявил представитель ГУР.

Россияне сегодня производят дальнобойные ракеты в больше количестве, однако вернуться к запасам, которые были у них по состоянию на 24 февраля 2022 года, РФ не удается, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает 24 канал.

"Темпы производства ракет не удовлетворяют военно-политическое руководство России. Производство увеличилось по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Но вернуться к запасам, которые у них были по состоянию на 24 февраля, они не могут. В том числе и из-за того, что в прошлом году Суровикин истощил ракетный потенциал России. Сейчас они его восстанавливают", - сказал он.

В последнее время российские войска все чаще совершают комбинированные удары, используя меньше ракет и больше дронов, отметил Юсов.

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"Это значит, что им удалось скопить определенные резервы. И после наступления холодов есть риски повторных террористических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру. К этому надо относиться очень серьезно", - добавил он.

Сколько ракет накопила Россия - данные ГУР

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины ранее, сейчас у России имеется в наличии около 845 ракет:

165 КРМБ "Калибр";

160 Х-101/555/55;

290 модификаций Искандер;

80 Х-47М2 "Кинжал";

150 ракет Х-22/32.

Военно-политический обозреватель Коваленко для сравнения отмечал, что за период энергетического террора 2022-2023 г.г. Россия применила по Украине 954 ракеты.

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