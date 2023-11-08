По словам эксперта, в мире не существует ни одного производственного процесса, где производство можно постоянно содержать на стабильно высоком уровне.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что учитывая последние данные, россияне продолжают производить большое количество ракет. Тем не менее, существуют определенные технологические нюансы, которые не позволяют выйти на более мощное производство. В эфире телемарафона он проанализировал темпы изготовления ракет РФ.

"Судя по всему, на самом деле, они уперлись в потолок своих возможностей. Потому что, с одной стороны, можно судить, что санкции не работают и россияне вышли на темпы производства 115 дальнобойных ракет в месяц. При том, что до полномасштабного вторжения они за год едва изготавливали по 120 ракет Х-101 и по 120 ракет "Калибр". Но, если брать те цифры, которые обнародовало ГУР, в сентябре россияне не смогли изготовить тот же показатель 115 дальнобойных ракет, в плане касающегося ракет Х-101 и "Калибр". Даже по "Кинжалам" у них такие тенденции, то раньше чуть ли не по 10 в месяц делали, а теперь (в октябре - УНИАН) это упало до 4-х ракет. То есть тенденция такова, что определенные производственные проблемы у них есть", - акцентировал Киричевский.

Он добавил, когда речь идет о санкциях, это больше касается электроники.

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"Собственное производство электроники россияне пытаются организовать. Проблема в том, что у них еще до сих пор остались инженеры, которые могут различную электронику интегрировать в бортовые компьютеры своих ракет. Но, все остальное, производство двигателей, композитных материалов, боевых частей, топлива, то россияне были в этом самостоятельны и до полномасштабного вторжения в Украину. Соответственно, надеяться, что санкции должны полностью остановить производство ракет, не стоит", - подчеркнул Киричевский.

Эксперт отметил, что для ракет важным фактором является возможность производить двигатели.

"Но они сейчас уперлись в потолок производственных возможностей, потому что кроме электроники нужны двигатели. Особенность в том, что, например, для ракет Х-101 и "Калибр" используется один и тот же тип под разными модификациями ТРДД-50. К тому же, они масштабировали производство "Искандеров", изготавливая по 30 ракет в месяц, но производство баллистических ракет оно всегда затратнее по ресурсам, по специальным металлам, по деньгам - это значительно дороже. Если бы они могли свой план производственный, например, в сентябре выполнить, то им не нужно было бы накапливать (ракеты - УНИАН)", - пояснил Киричевский.

По словам эксперта, в мире не существует ни одного производственного процесса, где производство можно постоянно содержать на стабильно высоком уровне.

"То есть, где-то могут быть пики производительности, а где-то пики падения. Поэтому, россияне могут рассчитывать и надеяться, что они смогут делать, например, и 150 дальнобойных ракет в месяц, но у них производственных мощностей таких нет", - отметил он.

На сужение российских мощностей по производству ракет, также могли негативно повлиять случаи "бавовны", которые значительно увеличились за последние месяцы, в том числе, на объектах ВПК.

"Если говорить о сужении производственных мощностей, на невыполнение плана за сентябрь 2023 года мола повлиять как раз та самая "бавовна" на Смоленском авиационном заводе, о котором наше главное управление разведки упоминало. Там изготавливались полимерные элементы для корпусов ракет разных типов", - сказал Киричевский.

Он добавил, что ранее россияне заявляли о планах производить новую ракету Х-50, упрощенную версию Х-101, но пока об этом не упоминается и "речь идет о производстве тех самых Х-101".

Военный эксперт резюмировал, что все свидетельствует о том, что у россиян есть потолок возможностей по производству ракет, выше которого они достичь не могут.

"То есть, видны отдельные нюансы с производственными процессами в них есть. Поэтому, с одной стороны они вышли на ужасно бешеную цифру в 115 дальнобойных ракет в месяц и сейчас Россия "клепает" ракеты быстрее чем страны Запада. С другой стороны, есть определенные потолки по производству тех или иных ракет есть. Есть явно какие-то ограничения, которые россиянам, к счастью, не дают прыгнуть выше", - констатировал Киричевский.

Сколько ракет в России

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки РФ продолжает выпускать и модернизировать свои ракеты. Представитель ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий проинформировал, что в октябре месяце российские оккупанты выпустили около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Среди них-20 "калибров", около 40 Х-101. а также за октябрь произвели 4 ракеты "Кинжал". Ежемесячно РФ производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". А также проводит модернизацию Х-22, которые перерабатывают в ракеты Х-32, речь идет о примерно 9 единицах в месяц.

Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что сейчас количество ракет, накопленных РФ держится на уровне прошлого года, в частности, российские захватчики имеют в запасах около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

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