Там отметили, что самыми необходимыми являются две вещи.

Для успешного контрнаступления ВСУ нужны современные дальнобойные средства противовоздушной обороны и многоцелевые истребители.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. "Для достижения успеха в контрнаступательной операции нужно: остановить врага и преимущество в воздухе", - пояснил он.

Игнат добавил, что преимущества в воздухе можно достичь современными мощными средствами ПВО и истребителями, которые обеспечат господство в воздухе на оккупированной территории, что в свою очередь позволит перебить логистику россиян.

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Именно тогда контрнаступательная операция будет успешна, отметил Игнат.

Контрнаступление ВСУ

В последнее время западные партнеры Украины активно вооружают ВСУ, выделяя танки, боеприпасы и другую технику. Существует информация, что это все делается в качестве подготовки к контрнаступлению с целью освобождения оккупированных территорий.

Так, 16 марта издание Politico выпустило статью, в которой говорилось, что США быстрыми темпами готовят Украину к контрнаступлению.

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