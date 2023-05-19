Юрий Игнат отметил, что Patriot состоит из нескольких компонентов, которые не располагают рядом.

Уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot не так просто, как заявляют в Российской Федерации. Поврежденная установка уже прошла ремонтные работы и возобновила свою работу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot состоит из нескольких компонентов, которые не располагаются рядом, поэтому уничтожить установку очень сложно.

"Комплекс система, батарея или дивизион - это не одна машина, это большое количество техники, которая работает в комплексе. Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которые один дивизион может иметь до восьми. Это все рассредоточено по разным локациям", - объяснил военный в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, россияне специально распустили фейк об уничтожении Patriot, чтобы показать "мощность" своего оружия.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда может потрепать со стороны, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас. Хотим больше этих систем", - подытожил Игнат.

Заявления об уничтожении Patriot - что известно

В ночь на 16 мая россияне ударили по Киеву ракетами "Кинжал", которые в Москве назвают гиперзвуковыми. Всего выпустили шесть ракет. В Воздушных силах ВСУ заявили, что все ракеты сбили силами украинской ПВО.

В свою очередь в России радостно отчитались об уничтожении якобы сразу пяти установок Patriot. В то же вреям западные СМИ сообщили, что поврежден лишь один комплекс, но незначительно.

18 мая спикер Пентагона Сабрина Сингх заверила, что пострадавший ЗРК Patriot уже отремонтирован и снова полностью в рабочем состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: