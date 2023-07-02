Приморско-Ахтарск является основным местом запуска иранских "Шахедов" по Украине.

На территории военного аэродрома в Краснодарском крае 2 июля прогремели мощные взрывы, сообщают российские соцсети.

"Жители Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае сообщают о звуках взрыва в городе. В поле осталась огромная воронка", - информирует пропагандистский Telegram Mash.

По данным "Базы", размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Взрыв якобы произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Что стало причиной взрыва - пока неизвестно. Сообщается, что пострадавших и разрушений якобы нет.

OSINT-исследователь Иракли Комахидзе уточняет, что Приморско-Ахтарск является основным местом запуска иранских "Шахедов" по Украине.

"Шахеды" на войне против Украины - последние новости

Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр". ПВО уничтожила 100 из 100% целей.

Попаданий нет, однако обломки задели частные дома в Киевской области. Также сообщалось об одном пострадавшем мужчине.

По информации ВС Украины, пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" - с Черного моря.

Как отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, сотрудничество Ирана с Россией продолжается, и не исключено, что на территорию государства-оккупанта будут доставляться не только "Шахеды", но и другие типы беспилотников.

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