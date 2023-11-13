У россиян возникли проблемы с логистикой после перевода кораблей в Новороссийск, потому что потенциал для логистического обеспечения остался в оккупированном Севастополе.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины объяснили паузу в применении россиянами крылатых ракет "Калибр" для нанесения ударов по объектам в Украине.

По словам представителя Военно-Морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, сейчас в Черном море наблюдается один российский корабль, и так же в Азовском.

"Что касается пунктов базирования, важным является тот момент, что враг уже из Новороссийска вынужден периодически перебрасывать свои единицы и перешвартовывать в Туапсе, потому что должен менять место стоянки, и как вы понимаете, причального фронта там не хватает", - сказал Плетенчук в эфире информационного марафона "Единые новости".

Видео дня

При этом, он сказал, что логистическое по обслуживанию кораблей осталась в оккупированном Севастополе.

"Из-за этого наблюдается такая большая пауза в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики. Они не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно сейчас, пока они эту проблему не решат, в принципе, применять их они фактически не могут", - подчеркнул Плетенчук.

Он подчеркнул, что сейчас опасно оккупантам возвращаться в Севастополь для погрузки ракет на корабли.

Также спикер добавил, что россияне накапливают ракеты и находятся в ожидании зимнего периода.

"И учитывая то, что ВПК не могут поставить в том количестве, о котором они мечтают, должны выдерживать такие паузы", - добавил Плетенчук.

Россия забрала свои корабли из Крыма - что известно

После атак базы Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе корабли были переведены в Новороссийск, потому что он является менее достижимым для Сил обороны Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что после серии ударов и нескольких украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму российские оккупанты на полуострове почувствовали значительную угрозу. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, из-за этого они перебазировали свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: