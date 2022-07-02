МИД Великобритании осуждает тактику РФ по эксплуатации военнопленных и гражданских лиц в политических целях.

Правительство Великобритании отреагировало на обвинения, выдвинутые оккупантами в "ДНР" британскому волонтеру Дилану Хили и легионеру Эндрю Хиллу.

Как сообщает Sky News, МИД Великобритании начало обсуждение этого вопроса с Россией.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос перед Россией. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их освобождению", - говорится в заявлении министерства.

Некоммерческая организация Presidium Network, которая сотрудничала с попавшим в плен волонтером Диланом Хили, помогает его семье. В организации подчеркнули, что обвинения против волонтера "политически мотивированы", а дело "сфабриковано в "ДНР".

Организация заявила, что представила доказательства того, что Хили был "независимым гуманитарным волонтером" в Украине на момент его захвата и не был прикреплен к какому-либо военному или военизированному подразделению, никогда он не участвовал ни в каких военных действиях.

"Обвинения, выдвинутые ДНР, не подкреплены доказательствами, поэтому могут быть объяснены только как политически мотивированные действия "ДНР" и правительства России. Мы осуждаем фабрикацию обвинений "ДНР" с политической целью и искажение роли Дилана в Украине", - говорят в организации.

Как стало известно Sky News, Красный Крест и британское правительство связались с Хили и теми, кто его удерживает.

Дело Хили и Хилла: что известно

1 июля российские пропагадистские СМИ сообщили, что захваченным российскими войсками на востоке Украины британцам предъявлены обвинения в "наемнической деятельности". Речь идет о 22-летнем Дилане Хили и 35-летнем Эндрю Хилле.

Российские пропагандисты утверждают, что Хилл и Хили были были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

Захват российскими военным Дилана Хили был подтвежден несколько недель назад. Тогда Доминик Бирн, соучредитель некоммерческой организации Presidium Network из Великобритании сообщил, что задержаны двое британских волонтеров, которые оказывали гуманитарную помощь в Украине. Вторым волонтером был 45-летний Пол Юри, он не фигурирует в деле.

По словам Бирна, ни один из задержанных волонтеров не работает в Presidium Network, но организация оказывала им поддержку. Волонтеры, как отметил соучредитель организации, пропали 25 апреля, когда готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру сообщал об исчезновении второго британца, которому выдвинули обвинения, 13 июня. Тогда судьба Эндрю Хилла, члена легиона, не была известна. Впоследствии российские пропагандисты показывали по телевидению Хилла с перевязанной левой рукой и импровизированной повязкой на голове.

Хиллу и Хили вменяют те же статьи, что и ранее "осужденным" британцам, которым угрожает смертная казнь - Эйдену Аслину и Шону Пиннеру.

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