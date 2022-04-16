Сегодня они начали работы в Бородянке.

Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных штатов Америки, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны с Россией в деоккупированных городах и селах.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с сегодняшнего дня они начали работы в населенном пункте Бородянка Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по данным Киевской ОВА, на Киевщине значительные повреждения и разрушения получили 1 тыс. 875 зданий. Полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частная усадьба, 8 учреждений образования, 4 учреждения здравоохранения, 8 учреждений культуры и 2 спортивные учреждения.

В Бородянке 8 из 29 многоэтажных жилых домов полностью разрушены, 21 - частично.

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