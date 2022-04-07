Сообщения сразу выводится на экран телефона, поверх всех программ или для заблокированного экрана, с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций совместно с мобильными операторами вводит систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех программ или заблокированного экрана, с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.

Как пояснили в ведомстве, это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных событий и последовательности действий в этих ситуациях.

Отмечается, что абонентам "Киевстара" в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.

Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.

Также мы делились подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, какие должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с оккупантами.

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