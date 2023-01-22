От их боеготовности будут зависеть дальнейшие действия на фронте.

В Украине создаются новые воинские части, которые будут оснащены современной техникой.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев в комментарии СNN от их боеготовности будут зависеть дальнейшие действия на фронте, возможность продвигаться, освобождая территории. При этом отметил, что важным является наличие современной техники, в частности, танков. При этом добавил, что это должны быть не танки старого образца Т-72, а более современные машины, такие как немецкие Leopard 2 и британские Challengers.

"Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться", – сказал Наев. При этом добавил, что создаются новые воинские части и от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия". Наєв подчеркнул, что "поэтому помощь Запада является чрезвычайно важной".

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Помощь для Украины: получат ли ВСУ танки

Решение о получении танков сдвинулось с мертвой точки. Польша согласилась предоставить Украине "Леопарды", а Великобритания - Challengers. Впрочем, для более эффективных операций украинской армии необходимы более современные танки, например немецкие Leopard 2.

Однако передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января. У стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единственным решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

В то же время группу украинских военных отправят учиться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, Leopard вскоре все же появятся на украинском фронте.

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