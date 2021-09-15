Злоумышленник возглавлял так называемую избирательную комиссию.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов незаконного референдума 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, его задержали во время спецоперации в Новопскове в Луганской области.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую избирательную комиссию по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе о "независимости ЛНР".

"Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск", - говорится в сообщении.

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Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Война на Донбассе

Россия начала вооруженный конфликт против Украины в 2014 году, подбив местное население Донецкой и Луганской областей к антиукраинским акциям.

Впоследствии с участием приезжих вооруженных наемников Кремля в некоторых населенных пунктах региона прошли псевдореферендумы о якобы "отделении" от Украины. Результаты этого "голосования" не признаны никакими странами мира, кроме России.

С 2014 года Киев всячески пытается найти мирный путь урегулирования конфликта, однако Москва на диалог не идет.

Вместе с вторжением россиян на Донбасс Россией был оккупирован Крым - путем таких же псевдореферендумов.

Автор: Светлана Макринская