Правительство США контактирует с родными пропавших граждан, а также с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста.

Государственный департамент заявил, что изучает информацию о вероятном исчезновении без вести в Украине третьего гражданина США, который мог участвовать в противостоянии российским захватчикам.

Об этом сказал на пресс-конференции пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает "Укринформ".

"Были сообщения о еще одном американце, местонахождение которого пока неизвестно", - проинформировал представитель американского ведомства.

По его словам, есть данные, что тот находился в Украине. Прайс отметил, что Госдеп изучает эти сообщения, но пока не может поделиться подробностями дела.

Таким образом, это может быть уже третий американец, который считается пропавшим без вести в Украине. По словам Прайса, правительство США контактирует с родными пропавших граждан, а также с украинской стороной и Международным комитетом Красного креста. Информации, которая могла бы подтвердить, что эти лица попасть в русский плен, нет.

Отвечая на вопрос, обращалось ли правительство США к России, Прайс заметил, что таких контактов не было, поскольку нет достоверных оснований полагать, что американцев могли захватить русские. В то же время, подчеркнул он, США готовы "без колебаний" сделать это, если такие основания появятся.

Представитель Госдепа подчеркнул, что все пленные участники боевых действий в Украине должны считаться военнопленными и иметь все права в соответствии с Женевской конвенцией, независимо от гражданства.

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

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