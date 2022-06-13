Согласно Женевским конвенциям, захваченные граждане являются военнопленными, но Россия это отрицает.

Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру объяснил, какой статус имеют британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Брахим Саадун, приговорены к смертной казни в "ДНР".

Об этом шла речь во время его брифинга.

Россия заявляет, что эти граждане "в соответствии с международным гуманитарным правом" якобы "не имеют права на статус военнопленного". Их называют "наемниками".

Магру объяснил: "Трое военнопленных, которым так называемая "ДНР" огласила смертный приговор, не были наемниками. У них был контракт с ВСУ задолго до полномасштабной фазы войны. Мы подчеркиваем, что они являются военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями".

В то же время, отметил он, "вагнеровцы" не являются военнослужащими регулярных войск РФ, и получают гораздо большую оплату не от государства Россия, а из сторонних источников.

Магру подчеркнул, что Интернациональный легион является подразделением Вооруженных сил Украины и финансируется государством, тогда как дополнительные расходы спонсируют с помощью частных инвесторов и фандрайзинга. Все легионеры получают такую же оплату, как и военнослужащие Украины.

По словам Магру, на сегодняшний день в состав Интернационального легиона входят представители 55 стран.

"У нас есть представители всех континентов, даже таких отдаленных стран как Бразилия и Южная Корея. Но большинство легионеров - американцы и англичане. Также среди нас много поляков, канадцев, финнов и граждан стран Балтии", - сообщил он.

Магру рассказал, что сейчас судьба еще одного военнопленного легионера неизвестна. Речь идет об Эндрю Хилла, который находится в плену около 5 недель.

"Мы не знаем ничего о его текущем состоянии. Мы призываем россиян относиться к нему как к военнопленного", - подчеркнул Магру.

Он также призвал западных партнеров активнее поставлять оружие Украине, не смотря на некоторую усталость от этой войны.

"Дальнобойные артиллерийские силы России значительно превышают украинские. Так что этого оружия недостаточно, Украине нужно больше", - подчеркнул Магру.

Эйден Аслин, Шон Пиннер и Сааудун Брахим: история взятых в плен в "ДНР" иностранцев

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспубликы "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она подчеркнула, что иностранцы являются военнопленными.

В США также заявили, что обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

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